У повністю зруйнованому Рубіжному на Луганщині українські захисники з 24 ОМБр імені короля Данила знищили російську БРДМ-2 - бойову розвідувально-дозорну машину.
Про це повідомив голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай.
"Як же добре воно горить. Ми не в місті, але спостерігаємо кожен крок орків. Усі бачимо. Знищимо кожного", - написав він.
Раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай показав повністю зруйноване російськими окупантами Рубіжне: вцілілих будівель немає, у дворах - кладовища.
Нагадаємо, за минулу добу протитанкові підрозділи 80-ї десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили вісім одиниць техніки окупантів. Частину танків і бойових машин спалили за допомогою українського ПТРК "Стугна-П".
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