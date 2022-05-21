Окупанти намагалися втекти, але снаряд українського РПГ був швидшим.

У повністю зруйнованому Рубіжному на Луганщині українські захисники з 24 ОМБр імені короля Данила знищили російську БРДМ-2 - бойову розвідувально-дозорну машину.

Про це повідомив голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай.

"Як же добре воно горить. Ми не в місті, але спостерігаємо кожен крок орків. Усі бачимо. Знищимо кожного", - написав він.

Раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай показав повністю зруйноване російськими окупантами Рубіжне: вцілілих будівель немає, у дворах - кладовища.

Нагадаємо, за минулу добу протитанкові підрозділи 80-ї десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили вісім одиниць техніки окупантів. Частину танків і бойових машин спалили за допомогою українського ПТРК "Стугна-П".

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