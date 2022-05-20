За словами голови Луганської ОВА, Рубіжне розділило долю Маріуполя.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай показав повністю зруйноване російськими окупантами Рубіжне: вцілілих будівель немає, у дворах - кладовища.

Фото зруйнованого міста він продемонстрував у своєму Telegram.

"Рубіжне розділило долю Маріуполя. Промислове місто зруйновано вщент, вцілілих будівель немає, багато будинків відновити неможливо. У дворах - кладовища", - зазначив Гайдай.

Він розповів, що до війни тут проживали більше 60 тисяч мешканців - працювали на заводах, у бюджетній сфері, у розвинутому малому підприємництві.

"Сьогодні рубіжани розділилися на три категорії: ті, що евакуювалися в безпечні міста України чи закордон; ті, кого депортували в Росію чи на окуповані території; ті, що досі в заручниках у кадирівців і мешкають у підвалах міста", - зазначив голова Луганської ОВА.

Він додав, що розграбовані випалені цегляні коробки - це тепер Рубіжне. "Ми будемо будувати його майже з нуля", - наголосив Гайдай.

Нагадаємо, минулої доби внаслідок дій російських загарбників на Луганщині загинули 13 людей.

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