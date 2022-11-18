Самохідна артилерійська установка вже в країні.

Словаччина передала Україні ще одну самохідну артилерійську установку Zuzana 2 Howitzer.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у мікроблозі Twitter повідомив, що модернізація попередньої версії Zuzana калібру 155 мм вже прибула в Україну.

"Радий підтвердити, що вже 7-ма Zuzana 2 Howitzer була доставлена Збройним силам України і готова захищати невинні життя", - написав він у п'ятницю.

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САУ Zuzana для України

Як повідомляв УНІАН, перші самохідні артилерійські установки Zuzana 2 українська армія отримала в травні.

Гаубиця може вражати цілі на відстані до 40 км і здатна виробляти 5 пострілів в хвилину. А автоматична система зарядки дозволяє робити 6 пострілів в хвилину або 16 пострілів за 3 хвилини.

Вже в середині серпня Словаччина передала Україні ще чотири установки Zuzana 2.

На початку жовтня Данія, Словаччина, Норвегія і Німеччина домовилися зробити спільний фінансовий внесок на виробництво і передачу Україні самохідних артилерійських установок Zuzana 2.

Відомо, що загальна сума внеску склала близько 685 мільйонів крон (близько 92 мільйонів євро).

9 жовтня Словаччина передала Україні дві САУ Zuzana-2. Тоді в Міністерстві оборони країни назвали їх "подарунком" до 70-річчя російського президента Володимира Путіна.

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