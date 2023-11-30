Цей залізничний шлях РФ використовує для сполучення з Китаєм і для військових поставок.

Служба безпеки України змушує росіян перебувати у постійній напрузі, бо організувала вибух на Байкало-Амурській магістралі.

Про це повідомили УНІАН обізнані джерела. Зокрема, сьогодні вночі стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, а саме в Північномуйському тунелі ім. Бессолова, який знаходиться в Бурятії.

"Фактично це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм. І наразі цей шлях, який Росія використовує у тому числі й для військових поставок, паралізовано", - повідомили джерела.

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Як зазначають джерела, цей підрив став черговою успішною спецоперацією Служби безпека, яка продовжує тримати росіян в постійній напрузі. Водночас в спецслужбі це офіційно не коментують.

"Під час руху вантажного поїзда спрацювали 4 вибухових пристрої. Зараз на місці працює ФСБ, залізничники безуспішно намагаються мінімізувати наслідки спецоперації СБУ", - відзначили джерела.

Вибухи на території РФ

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2023 року радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відзначив, що вибухи на території Російської Федерації почастішають, а їхня ефективність буде покращуватися.

Днями військовий експерт Петро Черник розповів, по чому першочергово потрібно бити на території Російської Федерації. Перша ціль - будь-які цехи, котрі виробляють хоч якусь зброю, а друга - залізничні полотна і залізничні вузли.

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