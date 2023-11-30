Служба безпеки України змушує росіян перебувати у постійній напрузі, бо організувала вибух на Байкало-Амурській магістралі.
Про це повідомили УНІАН обізнані джерела. Зокрема, сьогодні вночі стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, а саме в Північномуйському тунелі ім. Бессолова, який знаходиться в Бурятії.
"Фактично це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм. І наразі цей шлях, який Росія використовує у тому числі й для військових поставок, паралізовано", - повідомили джерела.
Як зазначають джерела, цей підрив став черговою успішною спецоперацією Служби безпека, яка продовжує тримати росіян в постійній напрузі. Водночас в спецслужбі це офіційно не коментують.
"Під час руху вантажного поїзда спрацювали 4 вибухових пристрої. Зараз на місці працює ФСБ, залізничники безуспішно намагаються мінімізувати наслідки спецоперації СБУ", - відзначили джерела.
Вибухи на території РФ
Як повідомляв УНІАН, у серпні 2023 року радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відзначив, що вибухи на території Російської Федерації почастішають, а їхня ефективність буде покращуватися.
Днями військовий експерт Петро Черник розповів, по чому першочергово потрібно бити на території Російської Федерації. Перша ціль - будь-які цехи, котрі виробляють хоч якусь зброю, а друга - залізничні полотна і залізничні вузли.