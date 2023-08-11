В ОП заявили, що українські спецслужби мають достатньо ефективну мережу в Росії.

Вибухи на території Російської Федерації почастішають, а їхня ефективність буде покращуватися.

"Безумовно хочу сказати, що українські спецслужби - і ГУР, і СБУ - мають достатньо ефективну мережу в Росії. Можуть цією мережею користуватися. Думаю, що кількість таких інцидентів зростатиме", - сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу".

Він переконаний, що у Росії почастішають інциденти з "невстановленими безпілотниками".

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"Зрозуміло, що сьогодні відпрацьовуються системи ППО, вивчається все, робиться розвідка. І поступово ефективність цих ударів збільшуватиметься", - пояснив Подоляк.

Радник керівника ОП наголосив, що Україна не воює на території Росії - все робить сама РФ.

"Безумовно на території Росії воює сама Росія. Вона сама себе знищить. Це однозначно. Ми лише можемо з вами додатково давати консультативні послуги людям, які говорять про те, як треба знищити Росію росіянами", - підсумував він.

Вибухи у Росії

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що президент Росії Володимир Путін привів війну та смерть не лише в Україну, але й на територію власної країни.

Політичний експерт Сергій Назаренко вважає, що завдання точкових ударів по території Російської Федерації може спонукати Захід звикати до того, що війна переходить на територію країни-агресорки.

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