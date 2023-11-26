Місцеві жителі стверджують, що перед початком пожежі чули вибух.

На Челябінському тракторному заводі спалахнула потужна пожежа. Місцеві мешканці кажуть, що перед загорянням чули вибух, пише SHOT.

На опублікованих в мережі кадрах зафіксовано потужний спалах полум'я на вже палаючому об'єкті. За даними SHOT, це вибухнув масляний трансформатор - нібито через коротке замикання.

На даний момент відкрите горіння на площі 40 квадратів вже ліквідовано. Інформація про постраждалих не надходила. Місцеві жителі повідомляють про перебої з електрикою і водою поруч із заводом.

Слід зазначити, що Челябінський тракторний завод є постачальником важливих комплектуючих для підприємств оборонного концерну "Уралвагонзавод". Зокрема він виробляє двигуни для танків Т-72, Т-90 "Прорив", бойової машини підтримки танків "Термінатор", самохідних артустановок "Акація", "Мста-С" і "Коаліція-СВ".

У 2023 році завод потрапив під українські та американські санкції за постачання комплектуючих для російської військової галузі.

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