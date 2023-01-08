Метою запланованих заходів є підвищення безпеки мирного населення Харкова, посилення захищеності об’єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання можливих диверсійних груп.

Служба безпеки України 9-10 січня на території одного з районів міста Харкова буде проводити антитерористичні контрдиверсійні заходи.

Про це повідомило Управління СБ України в Харківській області. Зазначається, що крім СБУ, у заходах візьмуть участь органи військового управління та інші правоохоронні структури із залученням військової техніки, озброєння і радіотехнічних засобів.

"Метою запланованих заходів є підвищення безпеки мирного населення Харкова, посилення захищеності об’єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання можливих диверсійних груп.

Відео дня

Під час антитерористичних контрдиверсійних заходів можливе обмеження проходу чи проїзду деякими вулицями міста, перевірка документів громадян, догляд автомобільного транспорту", - поінформували в спецслужбі.

Ситуація в Харкові

1 січня 2023 року Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що росіяни посилили контррозвідувальні заходи на окупованій Харківщині. Вони проводять розшук проукраїнськи налаштованого населення.

30 грудня 2022 року на Харківщині автомобіль із подружжям підірвався на російському вибуховому пристрої. 65-річний чоловік загинув на місці. Його 63-річна дружина отримала травми, наразі вона перебуває у лікарні.

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