Завдяки навчанням було виявлено схрон із військовими засобами ураження.

Служба безпеки України проводить масштабні антидиверсійні навчання на Донбасі.

Згідно з повідомленням СБУ, наразі завершено силову фазу навчань з протидії диверсійним і терористичним загрозам на території Донецької та Луганської областей.

Тренування відбувались у п’яти містах району операції Об’єднаних сил – Сєвєродонецьку, Лисичанську, Маріуполі, Слов’янську та Краматорську.

Зазначається, що навчання продовжуються і триватимуть до початку вересня. Водночас, лише за перший тиждень заходів вдалося не тільки відпрацювати потенційні контр-диверсійні операції з умовними зловмисниками, а й перевірити понад 5 тис. осіб і майже 2,5 тис. автомобілів.

Головною метою тренувань стало підвищення рівня взаємодії при можливій диверсійній та терористичній загрозах. Навчання відбуваються в умовах, максимально наближених до реальних, з використанням вогнепальної зброї, бронетехніки та гелікоптера.

Участь у навчаннях взяли представники регіональних підрозділів СБУ, Збройних Сил України, штабу Об’єднаних сил, Нацгвардії, Нацполіції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужби, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Згідно з повідомленням, завдяки навчанням було виявлено схрон із військовими засобами ураження. Серед вилученого, зокрема: протитанкові гранатомети, міна, гранати, підривачі, близько 4 тис. патронів.

За оперативними даними, схрон облаштував у 2014 році один з учасників незаконних збройних формувань. Зловмисник брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

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Автор: Інна Андаліцька