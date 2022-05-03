А на Львівщині затримали агента російських спецслужб.

Служба безпеки України запобігла ракетному удару по об'єкту Нацгвардії і зловила зрадників на Київщині, а у Львівській області вдалося затримати агента російських спецслужб.

Про виконану роботу СБУ відзвітувала в офіційному Telegram-каналі.

На Київщині контррозвідка Служби безпеки спіймала російського агента. Той збирав і передавав ворогові дані про дислокацію запасного пункту підрозділів Національної гвардії України.

СБУ також затримала трьох зрадників у регіоні. Двоє колаборантів з Броварського району приєдналися до росіян в період тимчасової окупації їх селища і вбили двох мирних громадян у Великій Димерці. А третій допомагав рашистам облаштовувати артилерійські розрахунки і встановлювати блокпости.

На Львівщині СБУ затримала агента російських спецслужб — представника криміналітету. А в Миколаївській області зафіксували співпрацю з ворогом заступниці голови Баштанської районної ради. Жінка публічно підтримувала ворога і брала участь в численних постановочних сюжетах російських пропагандистів.

Нагадаємо, два дні тому СБУ провела успішну операцію і ліквідувала ворожу диверсійно-розвідувальну групу. Вона планувала збити пасажирський літак над Республікою Білорусь або Росією, щоб звинуватити в цьому Україну.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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