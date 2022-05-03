Служба безпеки України запобігла ракетному удару по об'єкту Нацгвардії і зловила зрадників на Київщині, а у Львівській області вдалося затримати агента російських спецслужб.
Про виконану роботу СБУ відзвітувала в офіційному Telegram-каналі.
На Київщині контррозвідка Служби безпеки спіймала російського агента. Той збирав і передавав ворогові дані про дислокацію запасного пункту підрозділів Національної гвардії України.
СБУ також затримала трьох зрадників у регіоні. Двоє колаборантів з Броварського району приєдналися до росіян в період тимчасової окупації їх селища і вбили двох мирних громадян у Великій Димерці. А третій допомагав рашистам облаштовувати артилерійські розрахунки і встановлювати блокпости.
На Львівщині СБУ затримала агента російських спецслужб — представника криміналітету. А в Миколаївській області зафіксували співпрацю з ворогом заступниці голови Баштанської районної ради. Жінка публічно підтримувала ворога і брала участь в численних постановочних сюжетах російських пропагандистів.
Нагадаємо, два дні тому СБУ провела успішну операцію і ліквідувала ворожу диверсійно-розвідувальну групу. Вона планувала збити пасажирський літак над Республікою Білорусь або Росією, щоб звинуватити в цьому Україну.
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