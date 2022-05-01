Затримано ворожу ДРГ, яка готувала цю жахливу провокацію.

Служба безпеки України знешкодила ворожу диверсійно-розвідувальну групу, яка планувала збити пасажирський літак над територією Росії чи Білорусі та звинуватити у цьому Україну.

Як повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко, СБУ провела багатоетапну спецоперацію, в ході якої нейтралізувала глибоко законспіровану диверсійно-розвідувальну групу ворога.

За його словами, агенти генштабу збройних сил РФ готували теракт - планували збити пасажирський літак над територією Росії чи Білорусі.

"В атаці на повітряне судно окупанти мали намір безпідставно звинуватити Україну та наших партнерів. Для вчинення провокації зловмисники хотіли обстріляти цивільний борт з переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Stinger". Щоб викрасти і приховано вивезти за кордон іноземний ПЗРК, представники спецслужб країни-агресора дали відповідне завдання своїй агентурній групі", - розповів Дехтяренко.

До складу ворожої ДРГ входило двоє осіб з подвійним громадянством та завербований ними спільник. Їхню діяльність координував росіянин Олександр Тютерев, який є кадровим співробітником головного управління генштабу збройних сил РФ та має позивний "Морпех".

Встановлено, що раніше він брав участь в організації серії терактів в Одеській області, за що перебуває у розшуку.

За даними СБУ, за завданням Тютерева ворожі агенти намагалися встановлювати зв’язки з представниками ЗСУ під виглядом патріотично налаштованих волонтерів.

Для формування "довірливих" відносин вони передали українським військовим достовірну інформацію щодо позицій і переміщення окупаційних підрозділів так званих "кадирівців".

Надалі російська агентура планувала використати напрацьовані контакти для незаконного отримання іноземного ПЗРК та його передачі до країни-агресора.

Під час спецоперації співробітники СБУ затримали всіх учасників диверсійно-розвідувальної групи окупантів.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин викритого злочину та притягнення до відповідальності його організаторів.

"Одночасно з викриттям зазначених злочинних планів СБУ викрила факти, які засвідчують суттєвий рівень деградації розвідслужб РФ. Серед іншого вдалося встановити, що "Морпех" брехав своєму керівництву про успіхи в Україні і давав підконтрольній йому ДРГ завдання щодо фальсифікації теракту в тилу України. Зокрема, вони готували постановочні фото- та відеоматеріали про нібито "напад на блокпост сил ТРО", - додав речник СБУ.

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація готує провокації в невизнаному Придністров'ї на травневі свята. Зокрема, окупанти надрукували великий тираж газети, у якій йдеться про "криваві теракти, які звалились на придністровців на травневі свята, десятки вбитих, включаючи дітей, старих та жінок". Оскільки газета надрукована ще напередодні свят, існує небезпека, що кремлівська влада планує вчинити низку актів залякування серед місцевого населення, відповідальність за які традиційно покладе на "Україну і колективний Захід".

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