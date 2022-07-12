Загарбники підрозділами відмовляються воювати та вимагають повернути їх додому.

Окупаційні війська РФ зіштовхуються із почастішанням дезертирства та непокори серед особового складу. Зміцнити адміністративний контроль над окупованими територіями росіянам заважає рух опору. Українські партизани вдало "полюють" на колаборантів та окупантів.

Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на проросійський Telegram-канал "Москва зовет", який опублікував зображення рекламного щита з інформацією про 300 військовослужбовців 205 окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії РФ. Зазначалося, що усі ці військовослужбовці відмовилися брати участь у бойових діях в Україні.

Крім того, Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що 205-та окрема мотострілецька бригада (базується в Будьоннівську Ставропольського краю) ще 3 березня була перекинута до Маріуполя й Запорізької області.

"Рекламний щит підтверджує звіт українського Генштабу про те, що у російських військах почастішали випадки непокори й дезертирства", – зазначають у ISW.

Раніше повідомлялося, що російські війська намагаються утримати позиції на південному напрямку, наступальних дій не здійснювали.

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