Він добровільно перейшов на бік окупантів.

Екс-меру Куп’янська (Харківська область) Володимиру Демченко оголошено про підозру у колабораційній діяльності.

Про це повідомили у прес-службі Офісу генпрокурора.

За даними слідства, Демченко, який з 2010 по 2015 рік був мером Куп’янська, добровільно перейшов на бік окупантів.

"Він погодився на пропозицію представників країни-агресора та обійняв псевдопосаду так званого голови Петропавлівської об’єднаної територіальної громади Куп‘янського району Харківської області, сформованої окупаційною владою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, місто Куп'янськ має стратегічне значення, це другий найбільший залізничний вузол Харківської області, що розташований неподалік від кордону з Росією. Із 27 лютого 2022 року окуповане РФ і використовується росіянами для наступу на Донбасі.

Геннадій Мацегора (останній мер Куп'янська, обраний у 2020 році) заявив, що погодився пропустити російські війська до Куп'янська, "щоб уникнути людських жертв та руйнувань".

Прокуратура інкримінувала йому державну зраду. Провадження відкрито за ч. 2 ст. 110, ч. 1 статті 111 КК України – зазіхання на територіальну цілісність, державна зрада.

За останньою інформацією, Геннадій Мацегора, який зрадив Україну, був заарештований росіянами та зараз утримується під вартою.

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