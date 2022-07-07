Геннадій Мацегора перейшов на бік ворога в перші дні війни та усіляко сприяв російським окупантам у Куп'янську.

Міський голова Куп’янська Геннадій Мацегора, який зрадив Україну, був заарештований росіянами та зараз утримується під вартою.

Про це у Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він зазначив, що Мацегора перейшов на бік ворога в перші ж дні війни та усіляко сприяв російським окупантам у Куп'янську. Забезпечував їх транспортом, житлом, пальним та їжею.

В лютому Харківська обласна прокуратура повідомила Мацегорі про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та у державній зраді.

"Як бачимо, на зрадників у будь-якому разі не чекає нічого хорошого, адже вони не потрібні й самим росіянам. Для окупантів це уже стало системою. Спочатку вони використовують зрадників та їхній ресурс, а згодом їх прибирають", - прокоментував Синєгубов.

Він зазначив, що добровільна співпраця з ворогом - це тяжкий злочин, за який чекає невідворотне покарання.

Як повідомляв УНІАН, мер Куп'янська Мацегора 27 лютого заявив, що місто перебуває під контролем російських окупантів. Він пішов на переговори з російськими військовими.

28 лютого прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування щодо Куп’янського міського голови Харківської області за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України представником влади, та державної зради (за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України).

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