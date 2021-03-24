Проросійські бойовики на Донбасі не полишають спроб відновити масштабні бойові дії поблизу приморського селища Широкине, з якого їх вигнали в 2015 році. Тоді ворог знищив усе навколо селища.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Журналісти кажуть, що нині час у Широкиному зупинився - в будинках залишились килими й меблі, дитячі іграшки, човен на піску, бо люди тікали поспіхом.
"Дуже швидко, в хаотичному порядку, дуже багато сантехніки залишились, меблів і шафи, недешеві речі. Люди швидко і масово тікали", - розповідає український військовий.
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У маленьких будиночках біля Азовського моря давно не було туристів - там чутно лише вітер і завивання шматків металу з даху, "руський мир" знищив усе. Ворожими снарядами змело цілі квартали. Сьогодні до селища періодично з полів долітають звуки розривів - йде позиційна війна на виснаження.
Українські бійці не втрачають руху й надії, будучи готовими за командою рухатися вперед.
"Цей стержень ще лишився і з кожним місяцем набирає обертів. Хлопці розуміють для чого вони тут зібрались, для того, щоб повернути наші території і це сидить постійно в головах, це постійно на слуху і говориться в колективі", - каже військовий.
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