Раніше до Широкиного масово їхали туристи - селище розташоване біля Азовського моря.

Проросійські бойовики на Донбасі не полишають спроб відновити масштабні бойові дії поблизу приморського селища Широкине, з якого їх вигнали в 2015 році. Тоді ворог знищив усе навколо селища.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Журналісти кажуть, що нині час у Широкиному зупинився - в будинках залишились килими й меблі, дитячі іграшки, човен на піску, бо люди тікали поспіхом.

"Дуже швидко, в хаотичному порядку, дуже багато сантехніки залишились, меблів і шафи, недешеві речі. Люди швидко і масово тікали", - розповідає український військовий.

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У маленьких будиночках біля Азовського моря давно не було туристів - там чутно лише вітер і завивання шматків металу з даху, "руський мир" знищив усе. Ворожими снарядами змело цілі квартали. Сьогодні до селища періодично з полів долітають звуки розривів - йде позиційна війна на виснаження.

Українські бійці не втрачають руху й надії, будучи готовими за командою рухатися вперед.

"Цей стержень ще лишився і з кожним місяцем набирає обертів. Хлопці розуміють для чого вони тут зібрались, для того, щоб повернути наші території і це сидить постійно в головах, це постійно на слуху і говориться в колективі", - каже військовий.

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Автор: Юрій Годован