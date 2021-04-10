Вранці 10 квітня з боку окупантів зафіксували ще одне порушення «тиші» - біля Майорського.

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню.

Протягом 9 квітня зафіксовано 7 порушень «тиші», зокрема 6 обстрілів та одне дистанційне мінування мінами ПОМ-2, йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

Читайте такожУ розвідці пояснили мотиви провокацій Росії на Донбасі

Бойовики відкривали вогонь поблизу Пісків та Водяного з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Неподалік Старогнатівки ворог обстрілював позиції наших захисників з автоматичних станкових гранатометів.

В районі Луганського противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок обстрілів з боку росіян один військовий отримав осколкове поранення. Штаб стверджує, що наразі стан захисника задовільний; його одразу доправили в лікарню.

Бойовики замінували мінами ПОМ-2 територію у напрямку Зайцевого.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

На ранок 7:00 10 квітня з боку окупантів зафіксували ще одне порушення «тиші» - біля Майорського. Бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає.

Загострення на Донбасі: останні новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська