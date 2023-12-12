На териконі закріпилися бійці штурмової групи 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, королівської бригади.

Відбито один з териконів у межах Горлівки і захоплено позиції противника, є російські полонені.

Про це йдеться у відео Сухопутних військ, яке розмістив у Telegram президент України Володимир Зеленський.

В дописі зазначається, що штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, королівської бригади це наші герої.

"Попри складні умови, відбила один із териконів у межах Горлівки та захопила позиції противника. Тепер над териконом майорить наш прапор України", - сказано в дописі.

На відео видно 5 полонених російської армії, яких взяли на териконі. "З Днем Сухопутних військ України. Позаду нас наша українська Горлівка, наш Донецьк. Донбас – це Україна. Ми обовязково переможемо!", - про це кажуть українські бійці на териконі і встановлюють український прапор.

Горлівка в окупації - що відомо

Як відомо, Горлівка Донецької області окупована Росією з 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ зазначалося, що відбито 14 атак Силами оборони на Бахмутському напрямку в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області. Українські воїни продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

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