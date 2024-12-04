Українські ударно-розвідувальні безпілотні комплекси "Сич" продовжують нищити військові цілі ворога.

Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України спалили російські гармати та засоби зв’язку.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

"Загарбникам-московитам знову незатишно і сумно — українські ударно-розвідувальні безпілотні комплекси "Сич" продовжують нищити військові цілі ворога", - йдеться у повідомленні.

На відео, яке опублікували розвідники, показано успішні вогневі удари по замаскованих російських гарматах, укриттях окупантів та їхніх засобах зв’язку.

"Бойова робота операторів підрозділу "Крила", який входить до Департаменту активних дій ГУР МО України, продовжується. "Сичі" літають — боротьба триває!" - наголосили в ГУР.

Інші успішні операції ЗСУ щодо знищення ворожого потенціалу

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня безпілотники атакували два важливі військові об'єкти російських окупантів у Рязані та Новоросійську.

Очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко заявив, що цілями атаки дронів стали порт з військовими кораблями у Новоросійську та авіабаза зі стратегічними бомбардувальнияками "Дягілєво". "Рязань - удари по авіабазі Дягілєво. Одна з ключових авіабаз стратегічної авіації РФ. У Новоросійську атакований порт, в якому РФ базує ракетоносії, що беруть участь в обстрілах України", - зазначив Коваленко.

Водночас, 3 грудня у Запорізькій області українські військові знищили російську реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) БМ-27 "Ураган". В ході ліквідації ворожих цілей також вдалося спалили "УАЗи" окупантів.

"Група розвідників у Запорізькій області за день виявила та знищила низку транспортних засобів, на яких пересувались окупанти, а також російську реактивну систему залпового вогню БМ-27 "Ураган". Після ураження FPV- дроном у ворожій РСЗВ здетонував боєкомплект", - зазначили в розвідці.

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