58 загарбників було знищено, а трьох взято в полон.

Сили оборони потужно відпрацювали по позиціях російських загарбників на Таврійському напрямку. За добу ворог втратив вбитими, пораненими та полоненими 238 окупантів та 23 одиниці техніки.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Він зазначив, що на Таврійському напрямку артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1 204 вогневих завдання.

"За останню добу втрати ворога склали 238 осіб (безповоротні – 58, поранені – 177, полон – 3). Знищено 23 одиниці військової техніки противника", – повідомив Тарнавський.

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Йдеться, зокрема про один танк, шість бойових броньованих машин, шість артилерійських систем та мінометів, два безпілотника та шість одиниць автомобільної техніки. Крім того, було знищено два склади боєприпасів.

Війна в Україні: новини з передової

У своєму вечірньому зведенні 30 серпня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що російські окупанти здійснили чергові спроби наступу на трьох напрямках, але знову зазнали невдачі. Йдеться про Лиманський, Бахмутський та Запорізький напрямки.

Водночас на Мар’їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських загарбників в районі Мар’їнки Донецької області, а на Шахтарському напрямку ЗСУ успішно відбили атаки російських військ в районі Старомайорського Донецької області.

Загалом від початку вторгнення ворожі втрати перевалили за 262 тисячі окупантів. Росіяни також несуть великі втрати у техніці. Станом на ранок 30 серпня повідомлялося про знищення 4423 танків, 315 літаків, 316 гелікоптерів та тисяч одиниць іншої техніки.

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