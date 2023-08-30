На Мар’їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

Російські окупанти здійснили чергові спроби наступу на трьох напрямках, але знову зазнали невдачі. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України, який зазначає, що протягом доби відбулося 35 бойових зіткнень.

Так, на Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки. Він завдав авіаційних ударів в районах Надії, Твердохлібового, Новоєгорівки, Білогорівки Луганської області та Серебрянки, Спірного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів на цьому напрямку зазнали ще чотири населених пункти.

"На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Курдюмівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області", - йдеться у повідомленні і зазначається, що від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів.

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Крім того, на Запорізькому напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Малої Токмачки Запорізької області. Вони завдали авіаційних ударів в районах Новодарівки, Вербового, Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області, а від артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів.

Водночас на Мар’їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

"На Шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Старомайорського Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Золотої Ниви Донецької області", - зазначили у Генштабі і додали, що ще ряд населених пунктів постраждав від артилерійських обстрілів.

На Куп’янському напрямку загарбники, зокрема завдали авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області, а на Авдіївському – з артилерії та мінометів обстріляли п’ять населених пунктів. На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів в районах Волфиного Сумської області та Потихонового Харківської області. Крім того, на цьому напрямку окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.

Війна в Україні - останні новини

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк зауважив, що війна все більше переходить на територію Росії, і її неможливо зупинити.

За його словами, це наслідок "втраченої прифронтової складової (Росія вже давно воює лише чисельно і лише в обороні, попри всі пропагандистські міфи)" і відсутності реалістичних систем управління силою в регіонах, зокрема протиповітряної оборони.

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