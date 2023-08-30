За добу українські захисники уразили десятки одиниць різної військової техніки РФ.

Українські захисники та захисниці вже 553 дні боронять нашу землю. Станом на ранок 30 серпня Російська Федерація втратила у війні проти України 262 410 своїх військових, з яких 570 - загинули минулої доби.

Як повідомляє Генштаб, ворог також втратив 4423 танки (+9 за добу), 8596 бойових броньованих машин (+17 за добу) та 5476 артилерійських систем (+26 за добу).

Водночас кількість знищених РСЗВ (733 од.), засобів ППО (500 од.), літаків (315 од.), гелікоптерів (316 од.) крилатих ракет (1419 од.), а також кораблів та катерів (18 од.) минулої доби не змінилась.

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При цьому ЗСУ знищили 8 БПЛА (всього 4395), 44 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (7953) та п'ять - спеціальної техніки (825).

Війна в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, за минулу добу між українськими воїнами та російськими загарбниками було 35 бойових зіткнень. Ворог наступав на Бахмутському й Лиманському напрямках. При цьому ЗСУ продовжують рухатися вперед на Мелітопольському напрямку, борються з артилерією супротивника й закріплюються на тих рубежах, яких домоглися.

Минулої ночі Росію масовано атакували дрони. Вибухи лунали у низці регіонів. Чотири літаки Іл-76 пошкоджені в Пскові після атаки безпілотників на військовий аеродром

Сьогодні, 30 серпня, російські окупанти здійснили масовану, комбіновану атаку на Київ з використанням безпілотників та ракет.

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