Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 32 удари по ворогу.

За добу наші підрозділи ППО збили 4 ворожі вертольоти та 26 безпілотників.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 32 удари. Підтверджено ураження більш як 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 4 вертольоти ворога та 26 БпЛА", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 6 пунктів управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів. В зону вогневого ураження також потрапили позиції ворожої артилерії, РЕБ та інші військові цілі.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

Збройні сили України продовжують відтісняти ворога на Херсонщині, де він вже змінює рубежі оборони на більш глибокі. Станом на 9 жовтня ЗСУ звільнили понад 1170 кв. км території на Херсонському напрямку.

У відповідь на успіхи ЗСУ Росія перекинула нашвидкоруч полк окупантів одразу на першу лінію в Херсонській та Миколаївській областях. Військовослужбовці противника, в кращому випадку, екіпіровані засобами захисту старого зразка, що призводить до численних втрат.

Росіяни знову вели штурм в напрямку Бахмута і Соледара, але були відкинуті ЗСУ. Такі дії окупантів, на думку британської розвідки, підкреслює негнучкий план операцій РФ, який досі підривав її наміри.

За словами глави Центру урядового зв'язку Великої Британії Джеремі Флемінга, Україна переламує ситуацію на війні проти "виснажених" російських сил. Армія РФ перебуває у виснаженому стані, а всі її попередні досягнення перетворюються на поразки.

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