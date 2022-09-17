У колаборанта Бойка було два поранення, одне з них в ногу.

Так званого "заступника голови" окупаційної адміністрації Бердянська Олега Бойка знайшли вбитим у гаражі з двома вогнепальними пораненнями - в ногу та голову. Його дружину, яка теж співпрацювала із загарбниками, знайшли з вогнепальним в голову.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА Новости".

"На місці злочину було виявлено два тіла – жіноче та чоловіче. Жіноче тіло було знайдене в тій стороні (неподалів гаража – УНІАН) на лівому боці з вогнепальним пораненням у голову. Також було знайдено тіло чоловіка, що перебувало у гаражі. У нього – два вогнепальні поранення в ногу та вогнепальне поранення в голову", - розповів пропагандистам представник окупантів.

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На місці подвійного вбивства знайшли 6 гільз 9-мм. Як зазначають пропагандисти, їх, ймовірно, випустили з пістолета Макарова. За словами свідків, постріли були глухими. Пістолет міг бути з глушником.

Так звані "слідчі" розглядають кілька версій убивства, зокрема "замовлення на вбивство від київської влади та діяльність ДРГ".

Як повідомляв УНІАН, про вбивство сім'ї зрадників у Бердянську стало відомо вчора, 16 вересня. Повідомлялося, що жінка була головою "міської територіальної виборчої комісії" з проведення псевдореферендуму.

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