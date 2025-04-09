Сирський: Контингент іноземних сил не буде перебувати на лінії фронту

Військові частини іноземного контингенту можуть бути розгорнуті у тих регіонах України, де існує мінімальний рівень загрози.

У разі припинення бойових дій і узгодження умов для створення і розгортання в Україні контингенту іноземних сил, ці закордонні війська не будуть перебувати на лінії фронту. Про це Сирський сказав в інтерв'ю для видання LB.ua.

Зокрема, у нього запитали, наскільки реалістичним є сценарій введення контингенту іноземних військ до України.

Як відзначив Сирський, присутність військ тої або іншої країни на території України - це політичне питання.

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"З військової точки зору, звичайно, наявність контингенту іншої країни - це додаткова гарантія безпеки, тому що вони будуть гарантувати, що принаймні та частина, де знаходяться ці війська, не буде уражена противником. Звичайно, теоретично ці частини не будуть знаходитися на лінії бойового зіткнення. Вони будуть там, де мінімальний рівень загрози", - наголосив Сирський.

Також головнокомандувач повідомив, що всі рішення, які приймаються політичним керівництвом, звичайно, військовими підтримуємо. "Тому що вони обговорюються з військової точки зору. І Президент одноосібно ніколи такі рішення не приймає", - додав Сирський.

При цьому, у Сирського уточнили, чи присутність миротворчого контингенту буде достатньою безпековою гарантією, щоб росіяни не повернулися з вторгненням у майбутньому знову.

"Складне питання. Бо тут ворог такий… Ви знаєте його плани, а присутність контингенту їх зриває. І наскільки вони будуть прогнозовані... Так, на певний період, звичайно, це стабілізує ситуацію. Але як надовго, важко сказати", -повідомив Сирський.

Іноземні війська в Україні - що потрібно знати

Як повідомляв УНІАН, питання формування контингенту іноземних сил активно розглядають в рамках "коаліції охочих", яку очолюють Франція і Велика Британія.

4 квітня Україну відвідали британська і французька делегації. За підсумками засідання в Києві, президент України Володимир Зеленський повідомив, що військові з Франції одними з перших увійдуть до складу майбутнього контингенту.

Як відзначив президент України, до процесу формування контингенту долучилися багато країн. Обговорюється присутність партнерів на землі, морі та у небі, а також протиповітряна оборона і "деякі делікатні речі". Зокрема, йдеться про цілу коаліцію країн. Наразі заплановані щотижневі зустрічі на рівні військових.

3 квітня заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса повідомив, що 10-12 країн висловили бажання приєднатись до формування військового контингенту для України.

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