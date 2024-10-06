Ізраїль вже передав Україні систему.

Про те, що Ізраїль передасть Україні унікальну систему оповіщення про ракетні атаки, стало відомо ще на початку минулого року, однак ця система досі не запрацювала в Україні. Водночас посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв’ю Zn.ua, коментуючи цю ситуацію, заявив, що його країна вже передала цю систему, і справа лише за Україною:

"Запитання до України, а не до нас. Усе, що ми обіцяли, ми виконали. Тому зверніться до ваших структур, які займаються впровадженням ізраїльської системи".

Він зазначив, що, за інформацією ізраїльських військових, що працювали над цією системою, Ізраїль "передав Україні все, що мав передати".

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Як додав Бродський, це був досить тривалий процес, який розтягнувся на багато місяців, огднак з ізраїльського боку він завершився.

Система оповіщення від Ізраїлю

У 2023 році стало відомо, що Ізраїль допоможе Україні з розробкою "розумної" системи оповіщення про повітряні ракетні і дронові атаки. Також повідомлялося, що у Києві в травні 2023 року мали пройти випробування цієї системи. Планувалось, що у разі успішних випробувань, система повноцінно запрацює вже влітку.

Зазначалось, що система буде підключатися до української радіолокаційної системи і таким чином може швидше і точніше надсилати сигнали сповіщень на мобільні телефони громадян і вмикати звукові сигнали тільки в місцях, куди можуть влучити ракети. Крім цього, через мобільний застосунок система сповіщатиме людей, скільки часу вони мають, аби сховатися в укриття.

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