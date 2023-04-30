Військові чекають на можливість якомога швидше приступити до виконання бойових завдань.

Напередодні другий дивізіон ЗРК Patriot вийшов на бойове чергування в Україні. Артем, командир одного з дивізіонів, розповів, як пройшло навчання за кордоном і на що здатна нова американська зброя.

"Всі задоволені, що потрапили на навчання на такий комплекс. У Німеччині нас зустріли добре, було до нас дуже хороше ставлення. Навчання проходило доволі інтенсивно. Часу на відпочинок практично не було – працювали майже 24/7. Спершу – згортання, розгортання, включення, налаштування комплексу, проведення бойової роботи. 7 з 7 днів в тижні ми відпрацьовували бойову роботу. Бойових пусків у нас не було, лише на симуляторах, але, враховуючи вже наш досвід, ми намагалися підігнати ці умови до наших бойових. Робили сценарії нальоту саме такі, які нам потрібні тут. Був нічний виїзд вже перед завершенням нашого навчання. ...За півгодини бойовий склад вже виїхав на позицію, розгорнувся, заступив на бойове чергування", – розповідає військовий.

Артем зазначив, що дивізіон було сформовано з бійців, які вже мали досвід роботи з комплексами "С-300". Бійці дивізіону високо оцінюють надану партнерами техніку і наголошують, що вона значно спрощує роботу.

Відео дня

"Звичайно, цей комплекс сильно відрізняється від С-300, тут є багато функцій, які нам були недоступні. … Це набагато спрощує можливість виконання бойового завдання. Перевага цього комплексу – можливість заряджання однієї пускової різними типами ракет. Це спрощує обстріл різних цілей у напружених бойових діях під час задіювання ворогом різних типів ракет. На одну пускову можна зарядити ракети, які працюватимуть по балістиці, по аеродинаміці", – розповів він.

Військові підрозділу наголошують, що чекають на можливість якомога швидше приступити до виконання бойових завдань і мріють продемонструвати здобуті навички, збивши російських літак.

Комплекси Patriot для України - що треба знати

В грудні під час візиту президента Володимира Зеленського до США американський лідер Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги, що включатиме комплекси Patriot і снаряди для них. Також систему Patriot пообіцяли надати Німеччина та Нідерланди.

В січні стало відомо, що українські військові вчитимуться керувати системою за скороченою 10-тижневою програмою. В квітні до України прибули три системи ППО Patriot – від США, Нідерландів та Німеччини. Цього тижня вже другий дивізіон зенітно-ракетного комплексу Patriot вийшов на бойове чергування.

В Повітряних Силах пояснювали, що ці системи допоможуть Україні на певних напрямках, де ворог застосовує керовані авіабомби з літаків Су-35,.

Вас також можуть зацікавити новини: