Там заявили, що Україні потрібно більше таких комплексів.

Американські далекобійні системи ППО Patriot психологічно вплинуть на російських пілотів на деяких напрямках.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив LIGA.net, що ставити ці комплекси на кордоні не можна, оскільки це зона ураження російської артилерії. Ці системи ППО треба розміщувати на віддаленні. Однак Patriot все одно може стати дієвим аргументом на певних напрямках навіть з моральної точки зору.

"Пілот Су-35, знаючи, що він потенційно знаходиться у зоні досяжності такої системи… Уже колінки будуть труситись. Він буде реагувати на це, фактор самозбереження. Він думатиме: "Я ту бомбу раніше запущу, на 10-15 км, хто там буде знати?" Ну, і впаде вона десь там в Бєлгороді... А якщо комплекси почнуть ще їх нищити… Я думаю, таке станеться", – зазначив Ігнат.

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За його словами, наразі лінія зіткнення дуже довга, а Patriot надійно може діяти лише у радіусі 100-150+ км. У зв'язку з цим таких систем, а також європейських далекобійних ЗРК Samp-T потрібно більше.

ППО Patriot в Україні

Перші три комплекси прибули в Україну у квітні. ЇХ передали США, Нідерланди та Німеччина.

Вже наприкінці квітня другий дивізіон зенітно-ракетного комплексу Patriot вийшов на бойове чергування.

У Повітряних силах ЗСУ заявляли, що ці системи допоможуть силам ППО там, де окупаційні війська запускають з літаків керовані авіабомби.

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що передана Нідерландами система протиповітряної оборони Patriot вже врятувала тисячі життів українців.

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