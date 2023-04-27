Раніше до України прибули три системи ППО Patriot від США, Нідерландів та Німеччини.

Другий дивізіон зенітно-ракетного комплексу Patriot вийшов на бойове чергування. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Кажуть, є заборона Генштабу "селфитись" на фоні техніки! Вибачте, не втримався", - написав він у Telegram, опублікувавши селфі на фоні ЗРК.

Олещук наголосив, що Україна посилює протиповітряну оборону та наближає перемогу. "Другий дивізіон ЗРК Patriot уже в роботі", - підкреслив командувач.

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Комплекси Patriot для України - деталі

21 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський відвідав Вашингтон, де зустрівся з президентом США Джо Байденом і виступив перед обома палатами Конгресу. При цьому Байден оголосив про виділення нової оборонної допомоги Україні на 1,85 млрд доларів, що, зокрема, включає комплекси Patriot і снаряди для них. Також систему Patriot пообіцяла надати Німеччина.

17 січня 2023 року стало відомо, що Нідерланди розглядають можливість надання Україні ЗРК Patriot.

Крім того, 17 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українських офіцерів для роботи з Patriot підготують за 10 тижнів, замість стандартного курсу в 10 місяців.

19 квітня стало відомо, що до України прибули три системи ППО Patriot від США, Нідерландів та Німеччини.

Системи Patriot допоможуть Україні на певних напрямках, де зараз противник застосовує керовані авіабомби з літаків СУ-35, проте повністю проблему можна вирішити завдяки передачі винищувачів F-16.