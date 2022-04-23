Окупанти вже вчетверте влаштували обстріл після того, як українські військові витіснили їх з території області.

Російські загарбники знову обстріляли Чернігівську область зі своєї території.

Про це повідомляти Державна прикордонна служба України в Telegram.

"Учора ввечері з РФ обстріляли українську територію на ділянці відділу "Гірськ" чернігівського прикордонного загону. Близько десяти гранат, випущених з-за кордону з автоматичного гранатомета, розірвалися неподалік від прикордонного села Сеньківка", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, це вже четвертий зафіксований прикордонниками обстріл Чернігівщини з російської території після того, як Сили оборони України витіснили загарбників з області.

"Два з трьох попередніх обстрілів ворог також цілив на ділянку кордону поблизу Сеньківки, але минулі рази – з мінометів. Прикордонні наряди під час вказаних обстрілів не постраждали", – додали в ДПСУ.

Росіяни продовжують стріляти по Чернігівщині, проте вже зі своєї території. 20 квітня окупанти відкривали вогонь з мінометів. Тоді снаряди також потрапляли в Сеньківку, а над місцевістю постійно кружляв ворожий безпілотник.

В цей же день російські військові обстріляли Сумську область з "Градів".

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