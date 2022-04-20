Андрій Демченко зазначив, що зафіксовано переміщення військової техніки на території РФ.

Російські війська продовжують обстрілювати державний кордон України. Окупанти з території Російської Федерації застосували системи "Град" і міномети.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби Україна

За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, українські прикордонники та Збройні Сили України вийшли на державний кордон у Київській, Чернігівській та Сумській областях. Загальна тривалість кордону в трьох областях становить 1200 кілометрів

"Проводяться заходи з розвідки місцевості в прикордонному, інженерному облаштуванні, створюються опорні пункти, пункти спостереження та контрольні пости, а також інші певні місця для несення служби прикордонниками. Класичної охорони кордону не відбувається, адже залишається небезпека мінування місцевості, роботи ДРГ і обстрілів з суміжного боку", - розповів Демченко.

При цьому він вказав, що з території РФ із системи "Град" обстріляли територію Сумської області, а з мінометів - Чернігівської.

"Ворог в один із днів тричі вів мінометний вогонь по території Чернігівської області навпроти державного кордону. Снаряди потрапляли поруч з населеним пунктом Синьківка, над місцевістю постійно кружляв ворожий безпілотник. На напрямку Синківки прикордонний наряд виявив групу осіб зі зброєю, яка намагалася потрапити на територію України. З невідомих був відкритий вогонь, після чого вони відійшли. Розвідувально-пошукові групи на Чернігівщині продовжують виявляти схрони зі зброєю, боєприпасами та снарядами, залишеними військовослужбовцями Російської Федерації", – пояснили в Держприкордонслужбі.

При цьому Демченко зазначив, що в Росії на окремих напрямках навпроти Чернігівської та Сумської областей окупанти проводять інженерне облаштування позицій і спостережних постів, а також зафіксовано переміщення військової техніки.

Як раніше повідомляв УНІАН, українським військовим вдалося вигнати російських окупантів з деяких областей України. 14 квітня українські прикордонники вийшли до пункту пропуску "Вільча", що на ділянці з Білоруссю. При цьому напередодні на Чернігівщині фіксувався вогонь з гранатометів і стрілецької зброї, який росіяни відкривали з боку свого пункту пропуску "Погар".

В цей же день російські військові повторно обстріляли позиції прикордонників у Чернігівській області. Всього з боку РФ було 12 мінометних пострілів 122-мм і 82-мм калібру.

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