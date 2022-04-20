Він зізнався: був упевнений, що Чернігів, Суми, Харків і Маріуполь не встоять.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає "дивом" той факт, що Україні вдалося зберегти контроль над низкою міст і там зараз немає такої критичної ситуації, як у Маріуполі.

Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

Арестович зізнався, що на початку повномасштабного вторгнення йому здавалося: в Україні буде чотири таких "Маріуполя".

"Я був упевнений, що Чернігів, Суми, Харків і Маріуполь не встоять", - сказав він.

"І те, що у нас є єдиний Маріуполь – це просто диво. Все завдяки допомозі неба, мужності українського народу і Збройним силам", - каже Арестович.

За його словами, для допомоги українським захисникам у Маріуполі роблять усе можливе і неможливе.

Як відомо, російські окупанти контролюють частину Маріуполя, в місті ведуться запеклі бої.

Блокада Маріуполя: що відомо

З перших днів вторгнення Маріуполь є найгарячішою точкою в Україні. У місті зруйновано 90% всіх будівель. Бої не припиняються. Місто постійно бомблять. До Маріуполя неможливо доставити ні їжу, ні медикаменти. Місто знаходиться в блокаді.

За інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, в Маріуполі окупанти б'ють бомбами по "Азовсталі", стріляють з артилерії та танків по житловому сектору Лівобережного району.

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