Вороги використовують публічну інформацію для завдання втрат Збройним силам України.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний закликає українських блогерів утриматися від публічних оцінок бойових дій і рішень командирів.

Про це йдеться у його повідомленні у соцмережі Facebook.

"Звертаю увагу, що у соціальних мережах періодично зʼявляється інформація, яка використовується ворогом для нанесення втрат Збройним силам України. Військове керівництво не надає жодної важливої інформації про поточні операції", - зазначив він.

"Я в черговий раз закликаю всіх, особливо блогерів з великими аудиторіями, утриматися від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів", - наголосив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що лише військове керівництво володіє всією повнотою інформації та використовує її для відбиття агресії.

"Запорукою успішного знищення противника є нерозповсюдження цієї інформації", - додав Залужний.

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