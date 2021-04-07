Він підкреслив, що Україна не хоче війни і не прагне до ескалації.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що військові Збройних сил України будуть відкривати вогонь на Донбасі тільки в разі загрози або атаки з боку противника.

Читайте такожЗагострення на Донбасі: Кулеба закликав ОБСЄ відкрити додаткові патрульні базиВін підкреслив, що Україна не хоче війни і не прагне до ескалації. В інтерв'ю французькій газеті Liberation Кулеба зазначив, що в Україні схиляться до політичного і дипломатичного вирішення конфлікту, передає obozrevatel.com.

"Я хочу бути абсолютно чітким: Україна не хоче війни. Ми не прагнемо до ескалації, ми віддані політичному і дипломатичному вирішенню цього конфлікту. Ми будемо відкривати вогонь тільки в тому випадку, якщо є загроза нашим військам на землі або якщо вони будуть атаковані", – сказав міністр.

Кулеба додав, що Україну порадувало всеосяжне припинення вогню, введене 27 липня 2020 року. За його словами, до грудня 2020 року воно працювало добре, але потім "в Москві щось змінилося".

"Що стосується нас, то ніякого підкріплення з метою переходу в наступ ми не здійснюємо, крім звичайних військових ротацій. Але якщо один з наших убитий, ми маємо право захищатися", - заявив глава МЗС.

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Автор: Ірина Погоріла