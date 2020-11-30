За даними розвідки, укомплектованість окупаційних військових об’єднань на сході України становить до 80%.

На окупованому Донбасі чисельність російських окупаційних військ становить 35,5 тис. осіб.

Читайте такожОбстріли, диверсанти та БПЛА: окупанти активізувалися на Донбасі попри перемир'яПро це повідомив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Вадим Скібіцький, йдеться в повідомленні на сайті ГУР.

Зокрема, коментуючи проведення російською окупаційною адміністрацією перевірки мобілізаційної готовності, Скібіцький зазначив, що більш укомплектованими є тилові частини та підрозділи забезпечення бойовиків.

"Проблема, яка пов’язана з мобілізаційними ресурсами, була виявлена під час перевірок 1 та 2 "армійських корпусів" комісією генерального штабу Збройних сил Росії, і в авральному порядку зараз здійснюється усунення недоліків", – заявив представник ГУР.

За даними воєнної розвідки, штатна чисельність російських окупаційних військ становить 35,5 тис. осіб. У 1 та 2 "армійських корпусах" проходять службу близько 3 тис. кадрових військових ЗС РФ.

Водночас, за інформацією воєнної розвідки, відмічається відтік військовослужбовців з частин 1 та 2 "АК" та зменшення мобілізаційного ресурсу.

У ГУР пояснюють, що це зумовлено тим, що внаслідок важких соціально-економічних умов велика частина населення ОРДЛО виїжджає на територію Росії. У цих умовах російська окупаційна адміністрація всіляко блокує виїзд за межі квазіреспублік громадян віком від 18 до 50 років.

За даними розвідки, укомплектованість окупаційних військових об’єднань на сході України становить до 80%.

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Автор: Віталій Саєнко