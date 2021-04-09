Збройні формування РФ на полігонах продовжують військові навчання та вишкіл найманців для здійснення збройних провокацій та ймовірної ескалації конфлікту.

Окупанти на Донбасі вчергове поновили роботи з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій поблизу Донецького аеропорту.

Читайте такожРоковини трагічних подій у Донецькому аеропорту: у Києві вшановують "кіборгів" (відео)Про це йдеться у повідомленні Української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін на сторінці операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. 8 квітня окупанти вчергове поновили роботи поблизу Донецького аеропорту", - йдеться у повідомленні.

Того ж дня передові підрозділи Збройних сил України зафіксували проведення інженерних робіт з облаштування нових оборонних позицій у бік лінії розмежування поблизу населеного пункту Широкине.

Про факти порушень Українська сторона СЦКК оперативно повідомила Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

Крім того, зазначається у повідомленні, 5 квітня безпілотник дальнього радіуса дії СММ ОБСЄ зафіксував озброєння збройних формувань РФ на тимчасово непідконтрольній Україні території, яке було розміщене з порушенням ліній відведення. 14 танків Т-72 було зафіксовано на полігоні в районі населеного пункту Бойківське, східніше Донецька.

Також 5 квітня за межами виділених місць зберігання озброєння, на полігоні поблизу населеного пункту Покровка, було зафіксовано 18 танків, 6 причіпних гаубиць Д-30А "Жаба" та 3 самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика".

"Збройні формування Російської Федерації на полігонах продовжують військові навчання та вишкіл найманців задля проведення збройних провокацій та ймовірної ескалації конфлікту", - наголошується у повідомленні.

Зауважується, що місія ОБСЄ продовжує фіксувати факти перешкоджання патрулям СММ на тимчасово окупованих територіях. Крім того, збройні формування РФ за допомогою сучасних засобів радіоелектронної боротьби продовжують перешкоджати роботі БПЛА Місії ОБСЄ.

"Систематичні перешкоджання роботі патрулів СММ ОБСЄ на території ОРДЛО свідчать про намагання приховати підготовку та здійснення провокацій, спрямованих на дискредитацію ЗСУ та унеможливлюють верифікацію сфабрикованих окупантами фейків", - наголошує Українська сторона СЦКК.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тетяна Поляковська