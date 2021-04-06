Окупанти на Донбасі з гранатометів обстріляли низку позицій українських військових.

Протягом доби районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.

Читайте такожРФ стягує до кордону з Україною військову техніку, номери маскує - розслідувачіПро це йдеться в ранковому зведенні ООС в соцмережі. Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населених пунктів Авдіївка, Лебединське та Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.

Крім цього, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу населеного пункту Золоте-4 окупанти обстрілювали українські позиції із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля Новоолександрівки – зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожого вогню двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали кульові поранення, несумісні з життям", - зазначається в повідомленні.

У зведенні повідомляється, що на обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Крім цього, у повідомленні йдеться про те, що проросійські найманці продовжують роботи з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій. Зокрема зафіксовано проведення інженерних робіт, поблизу населеного пункту Калинівка Донецької області, де представники збройних формувань Російської Федерації облаштовували нові оборонні споруди у напрямку позицій Збройних сил України.

"Того ж дня, проводилися інженерні роботи у напрямку передових позицій українських захисників у районі Донецького аеропорту", - йдеться в повідомленні.

Про факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 6 квітня, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла