Ворог застосував міномети 82-го та 120-го калібру.

Протягом минулої доби, 23 лютого, російські бойовики на Донбасі 20 разів порушили режим тиші. Внаслідок ворожих обстрілів один український боєць загинув, ще двоє дістали поранення.

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Про це повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС.

Зокрема, поблизу Зайцевого бойовики вели вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, ще один – отримав поранення.

Неподалік Красногорівки ворог вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів, а біля Пісків – з великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї. Внаслідок обстрілу отримав вогнепальне поранення один український захисник.

Біля Шумів противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля Причепилівки та Катеринівки – ще й зі стрілецької зброї.

В районі Авдіївки, Луганського, Золотого-4 та Миронівського противник здійснив по кілька пострілів зі станкових протитанкових гранатометів, а неподалік Гнутового – з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Павлополя та Новоселівки Другої бив з ручних протитанкових гранатометів.

Зазначається, що на обстріли противника українські воїни давали адекватну відповідь.

Від початку поточної доби, 24 лютого, порушень з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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Автор: УНІАН