Президент Володимир Зеленський під час відвідування передової на Донбасі заявив, що Україна не дозволить російським найманцям зірвати режим припинення вогню.
Читайте такожЗа кількасот метрів від лінії зіткнення: Зеленський побував на передовій (фоторепортаж)Про це йдеться в повідомленні на сайті глави держави. Зокрема зазначається, що президент разом з послами низки іноземних держав відвідав українські позиції поблизу Авдіївки, Промзони, у Шумах, а також побував на позиції, що розташована за 80 метрів від ворога. Зеленський зауважив, що акцентує увагу на цих трьох позиціях тому, що, згідно з даними командувача ООС Володимира Кравченка, саме тут були ускладнення й фіксувалася велика кількість порушень режиму тиші з боку ворога.
«Ми розуміємо, що відбувається. Ми в принципі розуміємо, що режим припинення вогню потрібен тільки нам. Ми в принципі розуміємо, що сепаратисти хочуть його зірвати. Ми це розуміємо. Але стійкість наших військових говорить про те, що ми не дамо це зробити», – сказав президент.
Зеленський також наголосив, що українські військові мають відповідати ворогу у разі порушення ним перемир’я та обстрілів.
«Наші хлопці прекрасно знають: якщо йде снайперське знищення наших військових – вони повинні знайти адекватну відповідь тим снайперам, які знищили життя наших військових. Саме так вони й роблять», – зазначив він.
«Вони не отримують від мене наказ на відповідь жодного разу. У них наказ діяти в таких випадках саме так, як вони діють. І вони відповідають саме так, як і потрібно в цій ситуації відповісти», – додав Зеленський.
Зазначимо, що в день візиту Зеленського на Донбас, окупанти вбили двох українських військових. Зокрема, 11 лютого близько 9:30 ранку на напрямку Горлівка снайпером ЗС РФ був важко поранений військовослужбовець ЗСУ. Не зважаючи на надану допомогу, він помер в ході евакуації. Другий український захисник загинув увечері. О 20:45 бойовики порушили встановлене перемир'я та обстріляли позиції ЗСУ поблизу Новомихайлівки, внаслідок чого один із захисників України загинув.
Візит Зеленського на Донбас
- Зранку 11 лютого президент України Зеленський прибув з робочою поїздкою в Донецьку область.
- Серед іншого, президент ознайомився із ситуацією на передовій та поспілкувався з військовослужбовцями, які несуть службу в зоні проведення ООС.
- Разом з президентом на Донбас вирушили посли країн «Великої сімки».
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