Зеленський також наголосив, що українські військові мають відповідати ворогу у разі порушення ним перемир’я та обстрілів.

Президент Володимир Зеленський під час відвідування передової на Донбасі заявив, що Україна не дозволить російським найманцям зірвати режим припинення вогню.

Читайте такожЗа кількасот метрів від лінії зіткнення: Зеленський побував на передовій (фоторепортаж)Про це йдеться в повідомленні на сайті глави держави. Зокрема зазначається, що президент разом з послами низки іноземних держав відвідав українські позиції поблизу Авдіївки, Промзони, у Шумах, а також побував на позиції, що розташована за 80 метрів від ворога. Зеленський зауважив, що акцентує увагу на цих трьох позиціях тому, що, згідно з даними командувача ООС Володимира Кравченка, саме тут були ускладнення й фіксувалася велика кількість порушень режиму тиші з боку ворога.

«Ми розуміємо, що відбувається. Ми в принципі розуміємо, що режим припинення вогню потрібен тільки нам. Ми в принципі розуміємо, що сепаратисти хочуть його зірвати. Ми це розуміємо. Але стійкість наших військових говорить про те, що ми не дамо це зробити», – сказав президент.

Зеленський також наголосив, що українські військові мають відповідати ворогу у разі порушення ним перемир’я та обстрілів.

«Наші хлопці прекрасно знають: якщо йде снайперське знищення наших військових – вони повинні знайти адекватну відповідь тим снайперам, які знищили життя наших військових. Саме так вони й роблять», – зазначив він.

«Вони не отримують від мене наказ на відповідь жодного разу. У них наказ діяти в таких випадках саме так, як вони діють. І вони відповідають саме так, як і потрібно в цій ситуації відповісти», – додав Зеленський.

Зазначимо, що в день візиту Зеленського на Донбас, окупанти вбили двох українських військових. Зокрема, 11 лютого близько 9:30 ранку на напрямку Горлівка снайпером ЗС РФ був важко поранений військовослужбовець ЗСУ. Не зважаючи на надану допомогу, він помер в ході евакуації. Другий український захисник загинув увечері. О 20:45 бойовики порушили встановлене перемир'я та обстріляли позиції ЗСУ поблизу Новомихайлівки, внаслідок чого один із захисників України загинув.

Візит Зеленського на Донбас

Зранку 11 лютого президент України Зеленський прибув з робочою поїздкою в Донецьку область.

Серед іншого, президент ознайомився із ситуацією на передовій та поспілкувався з військовослужбовцями, які несуть службу в зоні проведення ООС.

Разом з президентом на Донбас вирушили посли країн «Великої сімки».

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Автор: Ірина Погоріла