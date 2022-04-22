На Донеччині спостерігається загострення ситуації поблизу міста Лиман.
Про це йдеться у повідомленні Донецької ОВА.
Там зазначили, що вже кілька днів спостерігається загострення ситуації поблизу Лиману, де після обстрілів "Ураганами" загорілась обласна травматологія. В результаті обстрілів є поранені, їхня кількість з’ясовується.
"Прямі влучання снарядів спричинили пожежу й руйнування як у лікарні, так і у житлових будинках, розташованих поруч", - йдеться у повідомленні.
Наразі рятувальники та піротехніки загасили пожежу та знешкодили вибухонебезпечні предмети.
"Злочини окупантів ретельно фіксуємо. Росіяни та їхня держава, яка принесла на нашу землю руйнування та смерть, за все заплатять!", - наголосив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Також повідомляється, що в цілому на Донеччині ситуація стабільно напружена вздовж усієї лінії фронту. В Авдіївці, Мар'їнці та Вугледарі обстріли не припиняються.