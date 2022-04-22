Стабільно напружена ситуація вздовж усієї лінії фронту: в Авдіївці, Мар'їнці та Вугледарі обстріли не припиняються.

На Донеччині спостерігається загострення ситуації поблизу міста Лиман.

Про це йдеться у повідомленні Донецької ОВА.

Там зазначили, що вже кілька днів спостерігається загострення ситуації поблизу Лиману, де після обстрілів "Ураганами" загорілась обласна травматологія. В результаті обстрілів є поранені, їхня кількість з’ясовується.

"Прямі влучання снарядів спричинили пожежу й руйнування як у лікарні, так і у житлових будинках, розташованих поруч", - йдеться у повідомленні.

Наразі рятувальники та піротехніки загасили пожежу та знешкодили вибухонебезпечні предмети.

"Злочини окупантів ретельно фіксуємо. Росіяни та їхня держава, яка принесла на нашу землю руйнування та смерть, за все заплатять!", - наголосив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Також повідомляється, що в цілому на Донеччині ситуація стабільно напружена вздовж усієї лінії фронту. В Авдіївці, Мар'їнці та Вугледарі обстріли не припиняються.

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