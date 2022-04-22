Окупанти обстріляли лікарню в Лимані \ фото dn.gov.ua

На Донеччині спостерігається загострення ситуації поблизу міста Лиман.

Про це йдеться у повідомленні Донецької ОВА.

Там зазначили, що вже кілька днів спостерігається загострення ситуації поблизу Лиману, де після обстрілів "Ураганами" загорілась обласна травматологія. В результаті обстрілів є поранені, їхня кількість з’ясовується.

"Прямі влучання снарядів спричинили пожежу й руйнування як у лікарні, так і у житлових будинках, розташованих поруч", - йдеться у повідомленні.

Наразі рятувальники та піротехніки загасили пожежу та знешкодили вибухонебезпечні предмети.

фото dn.gov.ua

"Злочини окупантів ретельно фіксуємо. Росіяни та їхня держава, яка принесла на нашу землю руйнування та смерть, за все заплатять!", - наголосив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Також повідомляється, що в цілому на Донеччині ситуація стабільно напружена вздовж усієї лінії фронту. В Авдіївці, Мар'їнці та Вугледарі обстріли не припиняються.

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