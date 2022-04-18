В результаті ворожої атаки в Краматорську, зокрема, зазнав руйнувань інфраструктурний об'єкт.

Російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, зазнали руйнувань щонайменше вісім житлових будинків.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Зазнали руйнувань щонайменше вісім житлових будинків, освітній та інфраструктурний об'єкти. Артилерійські обстріли по всій лінії фронту не припинялися всю ніч. Найбільш інтенсивний вогонь ворог вів на Мар'їнському, Авдіївському та Очеретинському напрямках", - зазначив він.

За словами Кириленка, наразі не зафіксовано жертв серед мирного населення, але пошкоджено чимало житлових будинків, подекуди перебито електро- і газопостачання.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Супротивник спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, в населених пунктах Донецької області.

8 квітня окупанти завдали удар по залізничному вокзалу Краматорська, загинули понад 50 осіб, а близько сотні - постраждали й були госпіталізовані.

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