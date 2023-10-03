Українські сили, ймовірно, відбили ці позиції десь між 12 і 17 вересня.

Внаслідок продовження контрнаступальних операцій на заході Запорізької області та поблизу Бахмута 2 жовтня українські війська незначно просунулися в районі кордону Донецької та Запорізької областей, йдеться в новому звіти американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Геолокаційні кадри, опубліковані 2 жовтня, показують, що українські сили незначно просунулися на північний захід від Новомайорського (18 км на південний схід від Великої Новосілки). Генштаб України повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) та Бахмутському напрямках", – йдеться в звіті.

В ISW також оновлили свою попередню оцінку про те, що українські війська втратили позиції в системі окопів на південний захід від Роботиного (13 км на південь від Оріхова) внаслідок контратак росіян між 13 і 30 вересня.

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"Географічні кадри, опубліковані 2 жовтня, і супутникові знімки вказують на те, що українські сили, ймовірно, відбили ці позиції десь між 12 і 17 вересня і зараз їх утримують", – йдеться в повідомленні.

Ситуація на фронті - це треба знати

Минулої доби росіяни атакували на декількох напрямках фронту. Генштаб повідомляв, що на Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. а на Запорізькому – намагався повернути позиції в районах Новодарівки та Вербового.

Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко прогнозує, що на Запорізькому напрямку кульмінація контрнаступу наближається.

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