Найбільше атак ворога було зафіксовано на Бахмутському на Новопавлівському напрямках.

Упродовж доби російські окупанти атакували одразу на декількох напрямках ділянки фронту. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Зокрема, протягом доби зафіксовано 47 бойових зіткнень. На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку, як зазначається, ЗСУ відбили 17 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

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Також в Генштабі поінформували, що на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки противника в районах населених пунктів Уманське та Первомайське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

"На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 14 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 1 раз атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 5 атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 артилерійській системі та 1 станції РЕБ противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 8 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Війна в Україні - де окупанти атакують найактивніше

Минулої доби росіяни посилили штурми на фронті, багато разів намагались прорвати оборону ЗСУ. Бахмутський та Новопавлівський напрямки були найгарячішими.

Так, на Бахмутському напрямку українськими воїнами було відбито 29 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

Разом з тим, на Авдіївському напрямку українськими захисниками було відбито 14 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі та Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжували стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне, де той 28 разів намагався прорвати оборону українських військ.

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