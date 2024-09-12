Уражено танк на Гуляйпільському напрямку, який зазвичай спокійний.

Речник оперативного угруповання військ (ОУВ) "Таврія" Дмитро Лиховій розповів, що на півдні України Силам оборони вдалося знищити та уразити понад 40 одиниць військової техніки та озброєння противника, в тому числі дві системи ППО.

"Наші підрозділи завдають ворогові активного результативного ураження… За вчорашню добу загальні втрати ворога на напрямках Оріхівському і Придніпровському становлять 69 осіб - це безповоротні, санітарні та полонені разом. Причому полонені є також і на лівобережжі Херсонської області", - сказав Лиховій у телемарафоні.

Він додав, що за вчора було знищено або пошкоджено 42 одиниці військової техніки та озброєння противника. Зокрема, уражено танк на Гуляйпільському напрямку, який, за словами речника, зазвичай спокійний.

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"Там піхотних штурмів не відбувається, але відбувається ураження на значну глибину позицій противника. Там же було уражено три бойові бронемашини – це все в районі населеного пункту Сміле. Особливо хочеться виділити ураження двох систем протиповітряної оборони - це один зенітно-ракетний комплекс "БУК" в районі Українки на Оріхівському напрямку, а також зенітна установка 23-2 в районі Покровського", - наголосив Лиховій.

Він додав, що уражено станцію зв’язку "Детектор", 13 артилерійських систем, 18 одиниць автобронетехніки, 4 розвідувальних БпЛА, 2 човни, квадроцикл.

Також на Оріхівському напрямку уражено 21 бліндаж, що, за словами Лиховія, свідчить про посилення бойових дій, в тому числі активності противника.

Ситуація на південному напрямку

Як повідомляв УНІАН, раніше Дмитро Лиховій розповів, що на півдні, зокрема, на лівобережжі Дніпра відбувається синхронне підвищення активності російських окупантів - одночасно збільшилась кількість бойових зіткнень та ворожих обстрілів.

За його словами, зростає інтенсивність бойових дій, росіяни найбільше тиснуть на Херсонщині, найбільша кількість бойових зіткнень з усієї нашої операційної зони припадає саме на Придніпровський напрямок.

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