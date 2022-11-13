Не варто наближатися до підозрілих предметів, попередили в Оперативному командуванні "Південь".

В Оперативному командуванні "Південь" Збройних сил України попереджають громадян про можливу присутність ворожих диверсійних груп на деокупованих територіях у південних областях нашої держави.

Спостерігайте за поведінкою та діями незнайомих людей, ворог міг залишити диверсійні групи чи поодиноких представників окупаційних військ для втілення підступних планів в нашому тилу, сказав спікер Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 13:30.

"...Негайно повідомляйте інформацію про виявлені підозрілі предмети, людей чи обставини військовим чи представникам легітимної влади", - зазначив він.

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Крім того, він закликав людей на деокупованих територіях бути дуже уважними через тотальне замінування територій ворогом.

"Не наближайтесь до підозрілих предметів, не відхиляйтесь від перевірених безпечних маршрутів, не заходьте самостійно у залишені ворогом приміщення без перевірки фахівцями", - додав спікер.

Ситуація на півдні України - найважливіші новини

Як повідомляв УНІАН, з початку тижня на правому березі Дніпра деокуповано 179 населених пунктів, зокрема міста Херсон та Снігурівка Миколаївської області.

У звільнених населених пунктах підрозділами Сил оборони, поліцією, СБУ проводяться стабілізаційні заходи.

Також працюють сапери. За два дні після деокупації у Херсоні знешкоджено близько 2 тис. вибухонебезпечних предметів, розміновано понад 40 гектарів території.

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