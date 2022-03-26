Декілька налелених пунктів звільнено у напрямку Малої Рогані.

У Харківській області українські війська звільнили декілька населених пунктів, але бої тривають.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Він заявив, що Харківщина тримає оборону.

"На сьогодні Збройні Сили України не лише захищають свої позиції, а переходять в контрнаступ. У напрямку Малої Рогані вже звільнили кілька населених пунктів, зараз там тривають бої", - заявив Синєгубов.

Також, додав він, бої і на Ізюмському напрямку, де українські війська також тримають оборонні позиції.

"Збройні Сили України продовжують обороняти Харківщину і не відступають ні на метр", - наголосив він.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко наголосив, що російські окупанти не змінили свою тактику щодо агресивних дій в Україні. Вони так само, як і на початку повномасштабної війни, сконцентровані зокрема на місті Ізюм на Харківщині.

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