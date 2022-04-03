Сьогодні Росія завдала нових ракетних ударів по Миколаєву.

14 людей було доставлено до лікарні після сьогоднішнього обстрілу Миколаєва, одна людина померла.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"За обстрілами міста: 14 доставлено до лікарні. 11 госпіталізовано, серед них дитина 15 років у середньому тяжкості. Завтра операція. Один помер, не врятували", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 3 квітня, міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що російські загарбники здійснили кілька ракетних ударів по Миколаєву.

Вас також можуть зацікавити новини: