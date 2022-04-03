Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у неділю, 3 квітня, російські окупанти завдали ракетних ударів по місту.
Про це очільник Миколаєва повідомив у своєму Телеграм-каналі.
"Друзі, маємо кілька ракетних ударів по місту. Збираємо зараз дані", - написав він й закликав містян не публікувати фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела.
Як повідомлялося, вранці 3 квітня ворог атакував Одесу з повітря, у місті спалахнули пожежі. У місті сталося кілька вибухів. Частина ракет збита ППО. У деяких районах зафіксовано пожежі.
За попередніми даними, жертв в Одесі немає. Ударів було завдано по об'єктах критичної інфраструктури. Про це повідомив офіцер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.