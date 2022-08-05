Для остаточної картини залишилося дочекатися на проведення окупантами вистави у зруйнованому ними Драматичному театрі, зауважив радник мера.

Анонсований російськими окупантами концерт на "Азовсталі" виявився "скигленням одного гітариста".

Про це у своєму Telegram-каналі розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"МраZота влаштувала концерт на "Азовсталі". Хоча рок-концертом скиглення поодинокого гітариста назвати складно, однак мерзотності картини це не скасовує. Державні волонтери окупантів для окупантів. Добре, що без цивільно-примусових глядачів", - написав він.

Андрющенко додав, що "для остаточної картини залишилось дочекатись вистави у зруйнованому Драматичному театрі і коло цинічної нелюдяності можна вважати замкненим".

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня Маріупольська міська рада повідомила, що російські окупанти планують провести рок-концерт на "Азовсталі". "Російські окупанти продовжують робити рекорди у своєму цинізмі. Тепер вони анонсують проведення рок-концерту на меткомбінаті, де загинули наші Герої. Вчергове вони намагаються відволікти жителів від справжніх проблем картинними заходами", - наголосили у міськраді.

У міськраді підкреслили, що колаборанти "не можуть дати нормальну воду та опалення, але проводять концерти у місті, де ще досі сотні непохованих людей під завалами".

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