У такий спосіб окупанти намагаються відволікти жителів від справжніх проблем у місті.

Російські окупанти планують провести рок-концерт на "Азовсталі".

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Маріупольської міської ради.

"Російські окупанти продовжують робити рекорди у своєму цинізмі. Тепер вони анонсують проведення рок-концерту на меткомбінаті, де загинули наші Герої. Вчергове вони намагаються відволікти жителів від справжніх проблем картинними заходами", - наголосили у міськраді.

Наголошується, що колаборанти "не можуть дати нормальну воду та опалення, але проводять концерти у місті, де ще досі сотні непохованих людей під завалами".

Як повідомляв УНІАН, захисники "Азовсталі" у Маріуполі героїчно тримали оборону близько двох місяців, відволікаючи на себе сили противника і не даючи йому рухатись на інші напрямки. Російські окупанти знищували "Азовсталь", випускаючи по території комбінату ракети, і скидаючи бомби, стріляючи з артилерії та танків, при цьому проводячи наземні атаки та штурми.

16 травня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що вищим військовим командуванням було віддано наказ командирам підрозділів, які перебувають на "Азовсталі", зберегти життя особового складу. Зазначалось, що гарнізон виконав поставлене бойове завдання.

Після опівночі 17 травня почалася операція з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" оборонців Маріуполя.

За даними Міністерства оборони України, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в окупованому Новоазовську було евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в окуповану Оленівку.

Згодом ЗМІ повідомили, що з "Азовсталі" було евакуйовано загалом близько 1,7 тисяч захисників. Для повернення їх додому планується обмін.

6 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що на території ОРДЛО може бути понад 2,5 тисячі військовополонених з "Азовсталі" та наголосив, що зараз у Головного управління розвідки є завдання повернути військових додому живими.

У ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії в окупованій Оленівці пролунав вибух. У результаті була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Одразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури назвали вибух в Оленівці російським терористичним актом для приховування воєнних злочинів, дискредитації ЗСУ та зриву постачання зброї.

Вас також можуть зацікавити новини: