З 18:00 окупанти активно обстрілювали кілька громад у області.

Сьогодні на території Юнаківської громади на Сумщині внаслідок обстрілів російських окупантів один чоловік загинув, ще одного було поранено.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Опівдні два безпілотники скинули чотири вибухівки на територію Юнаківської громади. Були також три мінометні постріли. Один чоловік загинув, один - поранений", - зазначив він.

З 18:00, як повідомив Живицький, почався обстріл Середино-Будської та Зноб-Новгородської громад.

"Ворог гатив зі ствольної та реактивної артилерії. Усього 28 прильотів. Жертв та руйнувань немає", - зазначив голова ОВА.

Після 18:30 зафіксовано 23 мінометні постріли зі сторони Росії по Білопільській громаді. Після 19:00 російські окупанти почали обстріл Великописарівської громади, 32 мінометні постріли. З 19:30 знову був вогонь по Зноб-Новгородській громаді, 7 прильотів з міномета. Жертв та руйнувань немає.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку Дмитро Живицький повідомив, що російські окупанти здійснили артилерійський обстріл громад Сумської облаті, зафіксовано "30 приходів".

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