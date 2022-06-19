48-річна жінка отримала тілесні ушкодження.

Через мінометні обстріли на Сумщині постраждала 48-річна мирна жителька, знищено 1 і пошкоджено щонайменше 9 будинків, електроопору.

Пр це пише прес-служба Сумської обласної прокуратури.

За даними слідства, 19 червня 2022 року з 3 год по 5 год 30 хв ранку російські військовослужбовці, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, з території РФ обстрілювали з мінометів місто Середина-Буда Шосткинського району Сумської області.

Через обстріли розпочалась пожежа. Вогнем знищено житловий будинок, іще пошкоджено щонайменше 9 будинків, господарчі споруди тощо. 48-річна цивільна жінка отримала тілесні ушкодження.

Також у результаті обстрілів пошкоджено електроопору та обірвано дроти.

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Після того, як українські війська відкинули російських окупантів за кордон, Сумська область постійно страждає від обстрілів з російської сторони.

Крім того, 30 травня губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що Росія відправляє війська на кордон з Україною в Курській області. Зокрема, до Сумської області підтягують артилерію і ракетні установки окупантів.

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